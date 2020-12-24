Çiçeğin başkenti Aksu

ANTALYA'NINAksu İlçesi yaş sebze ve meyve üretiminde olduğu kadar kesme çiçek sektöründe de söz sahibi olmaya devam ediyor. İlçede 700 dekar alanda yaklaşık 1 milyon dal kesme çiçek üretimi yapılarak, başta Hollanda, İngiltere, Almanya ve Balkan ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.Kesme çiçek alanında ülke genelinde 10 bin dekar arazide üretim yapılırken, bu üretimin yüzde 85'i Antalya genelinde, yüzde 15'i de Aksu'da yapılıyor. Avrupa ve Balkan ülkelerine ihraç edilen ürünlerden en fazla rağbet görenler türler, karanfil, gerbera ve şakayık oldu.Süs Bitkileri İhracatçılar Dernek Başkanı Harun Yeter, "Hollanda, İngiltere, Almanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 83 ülkeye çiçek ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl, ülkemizden kasım ayı sonu verilerine göre, 102 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Yılbaşı satışlarıyla birlikte 110 milyon dolar ve 500 milyon dal ihracat rakamını yakalayacağız" dedi. 2020 ihracat rakamlarında sektör olarak yüzde 15 büyüyerek yola devam ettiklerini dile getiren Yeter, "Ekvator, Kolombiya, Kenya, İsrail ve Hollanda'da ciddi üretim eksilmeleri yaşanmasına, hatta üretimden vazgeçmelerine rağmen biz üretimi artırdık. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi uzun vadeli proje bazlı destekler verilsin, biz üretmek istiyoruz" dedi.