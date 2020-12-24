Eğlence değil dinlence

Bakanlığı'nın genelgesiyle de gala yemeği, balo, canlı müzik gibi birçok etkinliğin planlandığı otellere de yasak getirildi. Türkiye'de en fazla 5 yıldızlı otele sahip Antalya'da bu dönemde açık olan 50 civarında otelde, hem yerli hem de yabancı misafirler için yılbaşı akşamı saat 22.00'ye kadar sürecek canlı müzik eşliğinde gala yemeği programları yapılmıştı. Ancak yeni genelgeyle birlikte tüm oteller bu programlarını iptal etti ve rezervasyon yaptıran müşterilerine de bu karar duyurulmaya başlandı.Bu karara Antalyalı turizmcilerden destek geldi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, "Misafirlerimiz eğlenmeye değil dinlenmeye gelecekler. Bizim zaten sloganımız buydu. Sağ olsun devletimizin söylediği de benim sözlerimle hem fikir oldu. Canlı müzik olsa da olur, olmasa da olur. Misafirlerimiz bu yıl dediğim gibi eğlenmeye değil dinlenmeye gelecekler" dedi. Karar sonrası rezervasyon konusunda iptalin bulunmadığını belirten Kavaloğlu, "Yeni rezervasyon gelişinde bir sıkıntı yaşanacaktır. Bunu kabul etmek lazım. Eğlenmek için gelecek misafir profili de, bu zamanda yolculuk yapmamalı" ifadelerine yer verdi.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise yılbaşı tatili için talebin pandeminin gerektirdiği şartlarda kaldığını, eski yıllarda olduğu gibi yoğun talep olmadığını söyledi. Atmaca, "Çok yoğun talep yoktu ama en azından bu dört günü ev yerine otellerde geçirmeyi düşünen bir kitle vardı. Onların tavrını bekleyeceğiz, iptal mi olur, daha fazla rezervasyon mu olur, bekleyip göreceğiz" diye konuştu. Calista Hotel Genel Müdürü Ali Kızıldağ ise sektör olarak bugüne kadar alınan kararlara uyduklarını, uymaya da devam ettiklerini söyledi. Kızıldağ, "Bizler için en önemlisi insan sağlığı" dedi.31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar, yaklaşık 3.5 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı kapsamında, eğlence mekanları kapalı olacak. Restoranlar ise saat 24.00'e kadar sadece evlere paket servis yapabilecek. Yılbaşı kutlaması için toplulukların bir araya geleceği eğlence etkinlikleri yasaklandı. Evlere misafir kabul edilmeyecek.