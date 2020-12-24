En hızlı büyüyen ilk 100’de 5 Antalyalı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi'ni açıkladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı online törende açıklanan listeye Antalya'dan 5, Isparta'da ise bir firma girdi. Ayrıca listede ilk 10 şirket arasına da Antalya'dan 2 firma girdi.2020'de yüzde bin 601 büyüme gösteren Form Mimarlık 7'nci olurken, yüzde bin 295 büyüyen Desird Tasarım ise 9'uncu olma başarısı gösterdi. Ayrıca Antalya'dan CW Enerji 14'üncü, Uniba Tarım 64'üncü ve Artin Bilişim 74 oldu. Isparta'dan Mehmet Volkan Poyraz- Kurumcu Gıda ise 54'üncü sırada yer aldı.Ayrıca, yüzde 10 ve üzeri büyüyen şirketler de belirlendi. Bu listeye ise Antalya'dan 10, Isparta'dan 2 şirket girdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, ilk 100'e giren ve yüzde 10 üzerinde büyüme gösteren firmaları kutladı. ATB Başkanı Ali Çandır, "Ülkemiz ve kentimiz ekonomisine kattığı değer için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.