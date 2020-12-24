Gençlere altın bilezik

Yeni eğitim sistemi uygulamaya geçirilen Mesleki Eğitim Merkezi ile işsizliğe karşı savaş başlatıldı. Bu kapsamda Antalya'da faaliyet göstere 18 merkezde çırak olarak eğitime başlayan gençler, usta olarak mezun oluyor. Bu sayede istihdama katkı sağlanıp işsizliğin önüne geçiliyorEskiden 'Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Mesleki Eğitim Merkezleri, 2016'da Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlanınca eğitimin modeli değişti. Zorunlu eğitim kapsamına alınan eğitim merkezleri bu değişime birlikte büyük bir dönüşüm yaşadı. 142 meslek dalında eğitim veren merkezlere çıkarak olarak eğitime başlayan gençler, önce kalfa, sonra ise ustalığa terfi ederek mezun olmaya başladı. Haftada 1 gün teorik eğitim alan öğrenciler 5 gün ise çırak olarak sanayideki iş yerlerinde çalışıyor. Devlet tarafından öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u oranında aylık maaş ödemesi yapılırken iş kazası ve meslek hastalığı sigortası da karşılanıyor. Çıraklara istihdam sağlayan iş yerlerine asgari ücretin yüzde 20'si oranında destek ödemesi yapılıyor.Eğitim sonunda ustalık ve işyeri açma belgesi sahibi olan öğrencilere aynı zamanda lise diploması da veriliyor. Antalya'daki 18 merkezde şimdiye kadar 8 bin 774 öğrenciye ustalık belgesi verilirken bu yıl 3 bin 718 öğrenci çıraklık eğitimi aldı. Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre, Korkuteli, Elmalı, Aksu, Kemer, Kepez ve Akdeniz Sanayi içerisinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama büyük katkı sağladı. Öğrencilerin mesleki anlamda eğitim gördükleri 2 bin 500 işletme sahibi ise usta öğreticilik belgesi aldı.Okul bittikten sonra işyeri açmak isteyen ustalık belgesi sahiplerine KOSGEB tarafından önemli destekler veriliyor. İşyeri açmak isteyene KOSGEB 50-100 bin lira arasında hibe desteği, 7 yıl ödemeli 150 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlanıyor. AB ülkelerinde geçerli olan 'EURO Pass' belgesi sahibi olan gençler, bu ülkelerde çalışma veya işletmek açma hakkına sahip oluyor. Büyük ilgi gören okullarda pandemi dönemi olmasına rağmen 4 bin 863 öğrenci eğitim görüyor.ANTALYA'NIN en büyük mesleki eğitim merkezi olan Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nabi Arslan, merkezler sayesinde Türkiye istihdamına nitelikli eleman olarak büyük katkı sağlandığını söyledi. Bu sistem sayesinde çocuk işçiliğinin önüne geçildiğini belirten Arslan, "Aynı zamanda kaçak işçilikte önleniyor" dedi. Öğrencilerin genellikle motorlu araçlar teknolojisi, güzellik ve saç bakımı, makine teknolojikleri, metal teknolojileri, elektrik elektronik ve yiyecek içecek gibi branşlara ilgi gösterdiğini anlatan Arslan, "Sadece Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 2018 yılından itibaren toplamda 4 bin 592 kalfalık belgesi, 3 bin 821 ustalık belgesi ve 2 bin 48 usta öğreticilik belgesi verdik" diye konuştu.