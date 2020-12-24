Havada tehlikeli oyun

ANTALYA'DA yasağa rağmen varyant falezler yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı. Rüzgar nedeniyle güçlük çeken bir paraşütçü ve yolcusu çocuk, ilk denemesinde kalkamadan savrulup düşerken ikinci denemede diğer sporcuların da yardımıyla uçabildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Antalya Valiliği ambulans helikopter, sahil güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapmayı yasaklamıştı.Yasağın ardından uçuşlara devam eden sporculara uyarının ardından cezalar yazılmıştı. Yasağa rağmen güneşli ve uygun havayı fırsat bilen adrenalin tutkunu bir grup sporcu soluğu varyantta aldı. Amatör sporcular sahilde uçuş denemeleri yaptı.