ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal paylaşım sitesi Instagram'da elinde fincanla Antalya'nın Kaş ilçesinde çekilen bir fotoğrafını paylaşması gündem oldu. Bakan Çavuşoğlu, fotoğrafa "Her yanı bir başka güzel. Antalya, Kaş, Patara, Kalkan" notunu düştü. Bakan Çavuşoğlu'nun bu fotoğrafına binlerce sosyal medya kullanıcısından beğeni ve yorum geldi.Yorum yapanlar arasında ünlü kasap, şef, restoran işletmecisi ve internet fenomeni Nusret Gökçe de yer aldı. Nusret'in "Sayın bakanım kapuçino mu?" sorusuna Bakan Çavuşoğlu anında "Kekik çayı kardeşim" cevabını verdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Nusret, kapuçino içtiğini düşünen bakanımızın Torosların bağrından kopup gelen bir Yörük olduğunu bilmiyor. Bakanımız Torosların kekik çayını içer" yorumu yaptı.