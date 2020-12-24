Koltuk sallandı

Ligde 13'üncü hafta maçında deplasmanda Y. Denizlispor'a 1-0 yenilerek büyük avantajı kaçıran Aytemiz Alanyaspor, dün evinde konuk ettiği Y. Malatya ile 1-1 berabere kalarak eline geçen ikinci fırsatı da kaçırmış oldu. Lider Aytemiz Alanyaspor, oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 27 puanla zirve yarışını sürdürdü. Evinde Trabzonspor'dan sonra Y. Malatya maçı ile birlikte ikinci kez berabere kalan turuncu yeşillilerin bu sonuçtan sonra liderlik koltuğu sallandı.9. dakikada Yeni Malatyaspor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Hafez'in şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi. 14. dakikada cezası sahası içindeki karambolde Yeni Malatyasporlu futbolcu Kubilay yakın mesafeden topu kaleye gönderdi ancak Marafona gole izin vermedi. 18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Kubilay'ın sol çaprazdan sert şutunu Marafona çıkardı. Devamında Olcay Şahan şansını denedi ancak top yine kalecide kaldı. 33. dakikada kendi yarı sahasında rakibinden topu kapan kaptan Efecan'ın derinlenemesine attığı pasla topla buluşan Babacar, topu ceza sahasının sağ çaprazına kadar sürdü. Babacar'ın sert şut kalenin sağ üst köşesine çarparak fillerle buluştu. 1-0 41. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içinde sağ kanattan yapılan ortayla topla buluşan Umut Bulut'un kafa vuruşu auta çıktı. İlk yarı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.46 dakikada Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışında topu önünde bulan Berkan'ın sert şutu kaleci Ertaç'dan geri döndü. Efecan'ın tamamladığı top auta çıktı. 49 dakikada A. Alanyaspor Jaunfranla geliştirdiği atakta topu önünde bulan Babacar, topu kalenin bir karış yanından dışarı attı. 51 dakikada A. Alanyaspor'da Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği şut Yeni Malatya Kalesinin üst direkten auta gitti 59 dakikada Yeni Malatyaspor'un sağdan geliştirdiği atağında ceza sahası dışında Umut'un ortasında Adem Büyük penaltı noktası üzerinden topu A. Alanyaspor ağlarıyla buluşturdu. 1-1 79 dakikada Yeni Malatyaspor kontratakta topu önünde bulan Tetteh orta sahadan sürdüğü topla A. Alanyaspor ceza sahasına girdi. Tetteh'in vurduğu topu Marafona yere yatarak gol olmasını önledi Maç 1-1 beraberlikle sona erdi.