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Manzaralı kitap keyfi

‘Antalyalı gençler okuyor’ projesine ilgi artıyor. Açık havada her hafta yapılan 2 saat okuma etkinliği bu kez Konyaaltı sahilinde gerçekleşti. Gençlere vatandaşlar da eşlik etti

FURKAN YAZICI
Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Manzaralı kitap keyfi
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından pandemi döneminde gençlerin kitap alışkanlığı kazanması için başlatılan 'Antalyalı gençler okuyor' projesine ilgi artıyor. Şehrin simge noktalarında ve açık havada her hafta gerçekleşen 2 saat okuma etkinliğine her geçen gün katılanların sayısı artıyor.

SAHİLDE TOPLANDILAR
Üç haftadır uygulanan proje kapsamında gençlik merkezlerindeki gönüllü gençler açık alanla kitap okuyor. Çevreden geçen vatandaşların dikkatini çeken etkinliğe kitabını kapan geliyor. Bu hafta Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirdiği kitap okuma etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.
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Manzaralı kitap keyfi
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