Manzaralı kitap keyfi

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından pandemi döneminde gençlerin kitap alışkanlığı kazanması için başlatılan 'Antalyalı gençler okuyor' projesine ilgi artıyor. Şehrin simge noktalarında ve açık havada her hafta gerçekleşen 2 saat okuma etkinliğine her geçen gün katılanların sayısı artıyor.Üç haftadır uygulanan proje kapsamında gençlik merkezlerindeki gönüllü gençler açık alanla kitap okuyor. Çevreden geçen vatandaşların dikkatini çeken etkinliğe kitabını kapan geliyor. Bu hafta Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirdiği kitap okuma etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.