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Rekabette Akrep önde

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Rekabette Akrep önde
FTA Antalyaspor ile Ç.Rizespor bugün 21'inci kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 20 karşılaşmanın 9'unu Antalyaspor kazanırken, 6'sında gülen taraf Karadeniz ekibi oldu. İki takım arasındaki 5 maç ise berabere tamamlandı. Süper Lig'de ise 18 kez karşılaşan iki takımdan Antalyaspor'un 8-5 üstünlüğü bulunuyor. 5 maç ise berabere tamamlandı.

ÖZDAMAR İLE İLK KEZ
Ç.RİZESPOR ile FTA Antalyaspor arasındaki karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Ankara bölgesi hakemi, kariyerinde ilk kez bir Antalyaspor maçını yönetecek. Özdamar bundan önce 3 kez Ç.Rizespor maçı yönetti ve bu maçların 2'sini Rizespor kazanırken 1 maz berabere bitti.
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Rekabette Akrep önde
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