Şifalı alabaşa ilgi var

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde şifası saymakla bitmeyen ve turpgillerden olan alabaş , serada ilk kez yetiştirilip satılmaya başlandı. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere de gönderilen alabaşa, Alanya'da en çok yabancılar rağbet ediyor. Yaklaşık 15 yıldır çiftçilik yapan ve ürettiği organik ürünleri pazarda satan Ali Bilgi, yeni kazanç yolu sağlamak amacıyla alabaş bitkisinin üretimine başladı.Farklı yörelerde yer lahanası, cehennem topuzu, alabaş turpu olarak anılan, açık yeşil ve mor olmak üzere iki farklı renkte olan alabaş Alanya'da ise kapalı serada ilk kez üretildi. C vitamini bakımından zengin olan, güçlü bir antioksidan görevi gören ve özellik akciğer, bağırsak, göz rahatsızlığı, tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi gelen alabaşa ilçede en çok en çok yabancıların turistler talep görüyor.Üretici Ali Bilgi, "Bir tanesinin toptan fiyatı 2-3 lira, tezgahlarda ise tanesi 5-6 TL arasında yerini alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere alabaş gönderiyorum. Sağlık açısından çok zengin bir üründür. 60-70 günde hasat yapıyoruz" dedi.