Tarım geliri 5’e katlandı

ANTALYA Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 2021 yılı Kırsal Kalkınma Destekleri Semineri düzenlendi. Online olarak düzenlenen seminer MATSO sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat'ın tarım gelirinin son 5 yılda yüzde 462.5 arttığını açıkladı.Başkan Boztaş, bu yıl hibe ve desteklerin ise yüzde 46 olduğunu ve Manavgat'a biraz daha fazla destek beklediklerini söyledi. Boztaş, "Son yıllarda kadim sektörü aile çiftçiliğinden daha çok iş insanlarımızın yatırım yaptığı bir sektör haline gelmiştir. 2014 yılında MATSO'ya kayıtlı 295 tarım ve hayvancılık yapan firma varken 2020 yılı kasım ayı sonu itibarıyla 506 firma olmuştur. Bunlar daha çok örtü altına yönelik faaliyet gösteriyor" dedi. Boztaş özellikle bunun muz üretimine yansıdığını belirterek, "2014 yılında 21 dekar alan olan örtü altı muz üretimimiz 2020 yılı sonunda yaklaşık 15 bin dönüme ulaşmak üzere. Sevindirici olan iş insanlarının artık tarıma da yatırım yapmalarıdır" ifadelerini kullandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise kırsal kalkınma desteklerine gelen müracaatların çoğunluğunun olumlu sonuçlandığını, bu yıl desteğin süreceğini söyledi.