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Tzavellas ile 2 yıl daha devam

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Tzavellas ile 2 yıl daha devam
AYTEMIZ Alanyaspor, Yunan oyuncu Georgios Tzavellas'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Malatyaspor maçı öncesi sözleşmeyi imzalayan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Tzavellas'ın geldiği günden bu yana takıma çok ciddi katkılar sağladığını söyledi. Çavuşoğlu, "Kişiliğiyle, takımı ve arkadaşlarını sahiplenme noktasında kendisine yakışan şekilde elinden geleni yaptı. Yeni sözleşmesi de hayırlı olsun. Daha yapacağımız çok iş var. Tzavellas artık kulübümüzün bir evladıdır. Gerçek bir Alanyalı oldu" dedi. Tzavellas ise, "Alanya'da ailemle birlikte yaşıyorum. Sevgi ve saygı görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.
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Tzavellas ile 2 yıl daha devam
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