Çarşambayı sel aldı

Son üç haftadır Çarşamba günleri maç yapan Aytemiz Alanyaspor'a hafta ortası maçlar iyi gelmedi. Erteleme maçında çarşamba günü Göztepe, perşembe günü Gençlerbirliği ve önceki gün de kendi evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşıp, Göztepe'ye 1-0, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan turuncu yeşilliler, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Aytemiz Alanyaspor, son haftalarda süren kötü gidişata evinde oynadığı maçta da 'dur' diyemedi. Rakibi Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Şimşek, Denizlispor maçında olduğu gibi üstün oyun yüzdesiyle oynamasına rağmen aradığı galibiyet golünü bulamadı. Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in son 5 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak sadece 4 puan toplayabildi.En son 12'nci haftada evinde Beşiktaş'ı yenen turuncu yeşilli takım, karşılaşmalarda üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen aradığı galibiyet golü bir türlü bulamıyor. Yukatel Denizlispor maçında topla oynamada yüzde 80 üstün oynayan, Yeni Malatyaspor maçında ise yüzde 71 oranla topla oynayan Alanyaspor, 3 puanı getirecek golü atamadı. Genel olarak maçlarda iyi bir performans ortaya koyan, tüm spor otoriteleri tarafından sahadaki performansıyla beğenilen Alanyaspor, son haftalarda istediği oyunu ortaya koysa da aradığı golleri bulamadı.2020-2021 sezonunda topla oynama yüzdesi yüzde 57.4 ile en yüksek takım A. Alanyaspor olurken, kalesinde gördüğü 9 golle halen en az gol yiyen takım konumunda. Son 5 maçta rakip filelere 4 gol atabilen turuncu yeşilliler kalesinde 6 gol gördü. Uzun süre kalesini gole kapatmış olan Akdeniz temsilcisi 14 haftada yediği 9 golün 6'sını son 5 maçta gördü.Aytemiz Alanyaspor sahasında oynadığı son 11 lig maçında mağlubiyet almazken, 8 galibiyet ve 3 beraberlikle kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini yaşıyor. Genellikle kanat oyununu tercih eden ve kanatlardan oyun kuran Akdeniz temsilcisi, ataklarını da yine buradan yapıyor. Gollerin çoğunu akan oyunda bulan Alanyaspor, duran toplarda da rakip kalecilere sık sık zor anlar yaşatıyor.Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol kanadı Davidson, geçen sezon yerinde oynayan Fernandes'i aratmadı. Başarılı bir grafik çizen ve ilk 6 haftada oldukça iyi bir performans sergileyen yetenekli golcü 6 haftada 6 gol kaydetti. Son 8 maçtır gol atamayan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu takıma oyun anlamında katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu sezon ilk 6 Süper Lig maçında 12 isabetli şut çeken ve bunların 6'sını gole çeviren yetenekli oyuncu, diğer maçlarda isabetli şutlarına rağmen gol sevinci yaşayamadı. Maçlarda faul yapma oranı da yüksek olan kanat oyuncusu şu an ligde 3 sarı kartla, takımın kart sınırındaki oyunculardan birisi.AYTEMIZ Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Yeni malatyaspor maçında tek eksik taraflarının ikinci golü bulalamak olduğunu söyledi. Çok mücadeleci, arzulu, iyi futbol oynayan ve son haftalarda çıkışta olan bir takımla karşı karşıya geldiklerini anlatan Tokatlı, "Üç haftadır çarşambaları da maç oynuyoruz. Ona rağmen verdiğimiz mücadele, tempo, fizik gücümüz, oyun arzusu bizde hep ön plana çıktı. Özellikle son düdüğe kadar galibiyeti kaçıran takımdık. Bir tek eksik olan ikinci goldü. Oyuncularımız karakterlerini ortaya koyuyor. Bizler için bu, ilerisi için ümit verici noktadır. Biz oyundan, oyuncularımızdan son derece memnunuz. İnşallah ilerleyen haftalarda bunu telafi edeceğiz" dedi.