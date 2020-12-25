Cinayette sürpriz tanık

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde, 15 yıl önce Filiz G.'yi (26) öldürdüğü iddiasıyla 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen D.K.'nın yargılandığı davanın seyrini sürpriz tanık değiştirdi. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla D.K.'nin yargılaması devam ederken, mahkemeye önce dilekçe veren, ardından tanık sıfatıyla duruşmaya katılan evli 2 çocuk annesi E.A., Filiz G.'yi, 30 yıl evli kalıp 10 ay önce boşandığı İ.S.'nin öldürdüğünü iddia etti.Filiz G. ile ilişkisi olduğunu eşinin ağzından duyduğunu anlatan E.A., eşinin boşandıktan sonra 'O kadını öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim' sözleriyle cinayeti itiraf ettiğini öne sürdü. E.A., "Hatta ölüm olayından bir gün önce maktul ile tartıştıklarını ve bu nedenle de ifadeye çağrıldığını belirtti. Ancak kendisi maktulün öldürüldüğü saatlerde bir marketten yapmış olduğu alışveriş fişini karakola sunmasıyla serbest kalmış" ifadelerini kullandı. Mahkeme, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.Duruşma sonrası açıklama yapan E.A., 30 yıllık evliliğinin 25 yılının dayak ve işkence ile geçtiğini belirterek, "Beni döverek öldürme tehdidinde bulununca artık dayanamadım ve 10 ay önce ayrıldık. Son olayda başıma silah dayadı. Başıma kaseyle vurup beni bayılttı. Daha sonra oğlumu arayarak, 'Anneni öldürdüm' demiş. 10 aydır İstanbul'daydım. 1.5 ay önce evime geri döndüm. Yine beni arayıp ölümle tehdit etti. Filiz G. olayını hatırlatarak, 'O kadını öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim' dedi. Ben hala onun nereden çıkıp beni öldüreceği korkusuyla dolaşıyorum. Çok şeyler yaptı. Artık dayanacak bir nokta yok" diye konuştu.