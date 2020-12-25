Erteleme ilaç gibi geldi

TURİZM temsilcileri, kamu arazileri üzerindeki turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçlarının 1 yıl ertelenmesinin, koronavirüsle mücadele sürecinde sektörü rahatlatacak, 'ilaç' gibi bir uygulama olduğunu bildirdi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu "Borçların faizsiz ertelenmesi çok önemli. Sektöre ilaç oldu, çok olumlu buluyorum. Devletin bu dönemde vermiş olduğu destek, özellikle bizi önümüzdeki dönemlere daha olumlu bakmaya itiyor" dedi.Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da söz konusu tesislerden temmuz ile aralık aylarında tahsil edilecek gelirlerin bir yıl süreyle ertelenmesinin sektör için değerli olduğunu vurguladı. Yavuz, "Böyle bir desteğin sağlanması, salgından etkilenen sektöre oksijen maskesi gibi gelecektir. Biz 6 aydır kısa çalışma ödeneği alıyoruz. Birçok kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. Sektörü ayakta tutmak için bu destekler çok önemli" dedi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin ise "Hazine taşınmazları üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesisleri kıyı turizmimizin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Erteleme tesislerimizi rahatlatacaktır" dedi.