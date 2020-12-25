Ölüm var önlem yok

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Antalya'da AK Parti Kepez Meclis Üyesi Ramazan Çakır koronavirüs nedeniyle 10 gün arayla anne ve babasını kaybetti. Meclis üyesi Çakır'ın 88 yaşındaki babası Kamil Çakır ve 73 yaşındaki annesi Nazmiye Pehlivan koronavirüs nedeniyle bir süredir Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bir diğer acı haber de Seydikemer'den geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer Kent Kart Birimi personellerinden Ali Küçükpabuşcu, 20 gündür tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Koronavirüsün yerel yöneticiler arasında yayılımı da sürüyor. Salgına yakalanıp iyileşen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal gibi isimlerin ardından testi pozitif çıkan son isim Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi oldu. Geyikçi ve eşi Kadriye Geyikçi karantinaya girdi.Yeni vaka ve ölüm haberlerine karşın, sosyal mesafenin önemsenmediği görüntüler ise düşündürüyor. Bunun en bariz örneği ise Güneş Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi'nin yanı sıra ara sokaklara kadar taşan bit pazarında yaşandı. İkinci el ürünlerin satıldığı pazarda salgın hiçe sayıldı. Tekstil, elektronik, hediyelik eşyaların bulunduğu pazar, ucuza ürün almak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Kepez Belediye zabıta ekiplerinin kaldırılması için sık sık baskın yaptığı pazar, her seferinde yeniden kuruluyor. Satıcılar ise adeta meydan okuyor. Pazarda stant açan Cihan Ozan, "Zabıta bin kez kaldırsa biz yine serer açarız" dedi. Görenleri şaşırtan diğer olay ise Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerindeki bir plazanın terasında yaşandı. Terasta sosyal mesafe ve maskesiz yılbaşı eğlencesi sosyal medyaya taşındı. Görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, tespit ettikleri 36 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan toplam 113 bin 400 TL para cezası uyguladı.