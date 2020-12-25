Su çekildi ceset çıktı

Antalya'da 4 gündür kayıp olan 20 yaşındaki Muhammet Emin Kılıçoğlu'nun cansız bedeni 50 metre derinliğindeki bir obrukta bulundu. Polisi alarma geçiren olay sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kadın Yarı mevkiinde meydana geldi. Park alanında köpeğini gezdiren Merve Çivan, obruğun körkuyu diye tabir edilen bölümünde cesedi fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirdi.İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın Yarı'nın yürüyüş yapılan bölgesine inen polis, cesedin ulaşılamayacak kadar derinlikte olması nedeniyle itfaiyenin iple inmesini istedi. İtfaiye yaklaşık 50 metre derinliği bulunan obruğa inmek için köprünün demirlerine makaralı halat sistemi kurdu. Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından bir itfaiye eri iple obruğun tabanına güzlükle indi. Bu sırada dev yarık içinde akan suyun seviyesi de yükseldi ve cesedin bir bölümü su içinde kaldı. İtfaiye eri su içinde kalan cesedi güvenli bölgeye çekti.Ağzında maske bulunan cesedi yukarı çıkarmak için kaşık sedye obruğa indirildi. İtfaiye çalışanı 50 metre derinde cesedi tek başına sedyeye koydu. Emniyet önlemlerinin ardından ceset yukarıdaki ekipleri tarafından güçlükle çekildi. 3 saatlik çalışma sonunda ceset yukarı çıkartıldı. Savcılık ve olay yeri ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin 20 yaşındaki Muhammet Emin Kılıçoğlu'na ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kılıçoğlu'nun 4 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi. Cesedin ise obruktaki suyun çekilmesi nedeniyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor.