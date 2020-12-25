Yılbaşı çelenginden 25 milyon lira gelir

ANTALYA'DA 1990'lı yılların ortalarında ilk olarak bir Alman kadın tarafından üretimi ve ihracatı yapılan Noel çelengi, bu yıl da üreticisine kazandırdı. Süs bitkileri sektörü tarafından Isparta, Burdur ile Antalya'da dağlık ve ormanlık alanlarda ücret karşılığı toplanan orman tahliye ürünleriyle hazırlanan Noel çelenkleri, Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyor. Bu yıl Antalya bölgesinden Avrupa ülkelerine tanesi 2.20 Euro'dan, yaklaşık 1.2 milyon adet çelenk gönderilirken, 25 milyon TL'ye yakın gelir sağlandı.Bölgede çelenk üretimi yapan firmalardan birisinin sahibi olan Adnan Aksoy, geçen yıl 400 bin çelenk ihraç ettiklerini, bu yıl yüzde 30 artışla rakamın 550 bine yükseldiğini söyledi. Aksoy, bu yıl Avrupa ülkelerine, diğer firmaların da yaklaşık 600-650 binlik üretimiyle birlikte toplamda yaklaşık 1.2 milyon çelenk ihracatı yapıldığını açıkladı. Firma olarak bu dönemde 300 kadın istihdam ettiklerini belirten Aksoy, çelenk başına geçen yıl 2 lira, bu yıl 2.30 TL ödediklerini, 20 Ağustos'ta başlayıp 10 Aralık'ta sona eren üretim döneminde 1 kadının aylık kazancının 3 bin 500 lirayı bulduğunu söyledi.Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek İhracatçı Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, çöpe atılacak bitkilerin değerlendirildiğini belirtti. Orman meyveleri ve bitkileri topladıktan sonra Noel çelengi yaptıklarını ve bunu ihraç ettiklerini de kaydeden Yılmaz, "Yoğun olarak ihracatını yaptığımız ürünlerdendir Noel çelenkleri. Ormandan kozalak ve ağaç dallarını toplayıp çelenk haline getiriyoruz" diye konuştu.