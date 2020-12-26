15 bin ton çilek çöpe gitti

ANTALYA'DA 45 bin tonun üzerinde çileğin pazar tezgahına sunulduğu sezonda, geçen hafta yaşanan sel nedeniyle yaklaşık 15 bin ton ürün çöpe gitti. YÜZDE 30'UNU SEL VURDU

Çileğin en fazla yetiştirildiği Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle büyük zarar gördü. Kent merkezinde metrekareye 200 kilograma yakın yağışın düştüğü günde çilek seralarını sel vurdu. Çilekler çamura bulanırken kökleri ise günlerce suyun içinde kalıp çürüdü. Çilek seralarının yüzde 30'unun sel nedeniyle zarar gördüğü belirlendi. Selten zarar gören ürünler çöpe atıldı.

ZARAR FİYATA YANSIYACAK

Üretici, çürüyen çilekler ve fideleri seradan toplamak ve çöpe atmak için işçi maliyetini karşılamak zorunda kaldı. Seraların birçoğunda temizlik işlemi yapıldı. Çilek üreticileri selden önce talebin az olması nedeniyle çileğin seradan 12-15 lira bandında çıkmasını beklediklerini, ancak planların tersine döndüğünü söyledi. 15 yıldır çilek üretimi yapan Şaban Aksoy, Kadriye Mahallesi'nde yüzde 40'lık bir alanın selden zarar gördüğünü söyledi. Üreticinin zarar gören bu alanlarda ürün almasının imkansız olduğunu belirten Aksoy, "Direkt kök çürüklüğü oluyor. Sonrasında meyve de çürüyor. Fazla sudan fideler ölüyor. Bu durum pazar fiyatlarına yansıyacak" dedi. Cemal Sarı ise 12 dönümlük alanda üretim yaptıklarını belirterek, "Seramızın yüzde 10'u zarar gördüğünü. İşçi maliyeti, gübre ve fide maliyeti gibi maliyetlere ek olarak sel zararının eklenmesi nedeniyle zam kaçınılmaz oldu" diye konuştu,.