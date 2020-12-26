Bu kadarı da fazla oldu

ANTALYA'DA koronavirüs salgınına karşı alınan tüm önlemlere rağmen eğlenceler devam ediyor. Önceki gün yaklaşık 50 kişilik bir grubun terasta meşalelerle erken yılbaşı kutlayıp toplam 113 bin 400 lira para cezasına çarptırılmasının ardından benzer bir görüntü Konyaaltı Liman Mahallesi'nde yaşandı. Görüntülerde, bir apartmanın çatısında terasa çıkan yaklaşık 30 kişilik grup, eğlenmeye başladı. Erken yılbaşı kutlaması yaptıkları ileri sürülen grup, halay çekti, konfeti patlatarak eğlendi. Gruba polis baskın yaptı. Polisin tespit ettiği 20 kişiye pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 63 bin lira para cezası uygulandı.

SOKAK ORTASINDA DÜĞÜN

Bir başka vurdum duymazlıkta Kepez ilçesinde yaşandı. Yeni Mahalle'de yaşayan çift, sokakta düğün eğlencesi yaparak kuralları ve yasakları ihlal etti. Çift, otomobillerinde açtıkları müzik eşliğinde davetliler ile birlikte göbek atıp, eğlendi. Mahalleli, sokakta eğlenen gelin ve damat ile yakınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.