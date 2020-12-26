Deniz, doğada form tutmaya çalışıyor

yaşayan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu üyesi dansçı Deniz Anşin, pandemi günlerini açık havada ormanlık alanlarda antrenman yaparak değerlendiriyor. Dansçı Deniz Anşin, pandemi kısıtlamaları nedeniyle antrenmanlarını ormanlık alanlara taşıdı. Açık havada antrenman yapıp kondisyonunu korumaya çalıştığını anlatan Anşin, her gün 3 saat çalıştığını söyledi. Yaz sezonuna doğru pandemi kısıtlamalarının kalkmasını ümit ettiğini ve tekrar sahneye çıkmayı hedeflediğini söyleyen Anşin, "Pandemi kısıtlamaları bitinceye kadar formumu korumam gerekiyor. Gösteriler başladığında performansımın iyi olmasını istiyorum" dedi.