Deplasman sendromu

Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor'a konuk olan FTA Antalyaspor, Karadeniz deplasmanından eli boş döndü. Kırmızı beyazlılar maçın hemen başında Yasin Pehlivan'ın golüyle geriye düşerken, 59. dakikada Skoda'nın golüne 61. dakikada Podolski ile yanıt verse de kalan dakikalarda istediği golü bulamadı. Akrep sahadan 2-1 yenik mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte 17 puanda kalan FTA Antalyaspor, 18 puana ulaşan Ç. Rizespor'un gerisinde kaldı.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Ligde deplasmanda kazanamayan 3 takımdan birisi olan Fraport TAV Antalyaspor, şeytanın bacağını yine kıramadı. Bu sezon deplasmandaki 7. maçına çıkan ve galibiyet sevinci yaşayamayan Akrep, dış sahada çıktığı 4 maçtan 1 puan alırken, 3 karşılaşmadan eli boş döndü. Kırmızı beyazlı takım ligde Fatih Karagümrük ve Ankaragücü ile beraber deplasmanda galibiyet alamayan 3 takımdan birisi konumunda bulunuyor. Akrep, en son deplasman galibiyetini geçen sezonun 33'üncü haftasında Ankaragücü maçında Adis Jahovic'in attığı tek golle kazanmıştı.

İKİ ÖNEMLİ OYUNCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sezon başından beri sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle katro kurmakta zorluk çeken FTA Antalyaspor, Rizespor maçında da iki futbolcusunu kaybetti. Kırmızı beyazlılarda Amilton ve Veysel Sarı, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da pazartesi günü Antalya'da oynanacak Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.