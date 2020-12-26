Doktorun hukuk savaşı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde doktor Ünal Onur'un kopyalanan kredi kartıyla 2017 yılında Rusya'da aynı gün içerisinde 3 defada 787 dolarlık harcama yapılması hukuk savaşına döndü. Onur'un Bankalar Birliği ve Manavgat 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvurular çeşitli gerekçelerle reddedildi.

MUAYENE SIRASINDA

Doktor Ünal Onur, 26 Temmuz 2017'de saat 20.00 sıralarında 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptığı sırada rahatsızlanan yabancı bir turisti muayene ederken, cep telefonuna kredi kartıyla Rusya'da toplam 787 dolarlık alışveriş yaptığına dair art arda 3 mesaj geldiğini söyledi. Bunun üzerine hemen bankayı aradığını belirten Onur, kartını iptal ettirdi. Ertesi gün banka şubesine giderek şikayet dilekçesi verdiğini ve Bankalar Birliği Hakem Heyeti'ne başvurduğunu anlatan doktor Ünal Onur'a, sliplerde imzası olduğu gerekçesiyle ret cevabı verildi.

İMZALAR RUSYA'DAN

Tüketici hakem heyetine başvurmaya hazırlanan doktor Ünal Onur, "İmzalar bana ait değil. Ben Antalya'da iken Rusya'dan nasıl imza atarım. Zararım şu andaki kura göre rakam 6 bin lirayı geçiyor" dedi.