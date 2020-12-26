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Kaleye gelen top gol oldu

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Kaleye gelen top gol oldu
ANTALYASPOR'DA sarı kart görerek A. Hatayaspor maçında cezalı duruma düşen Veysel Sarı, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Maça iyi başlayamadıklarını söyleyen deneyimli savunma oyuncusu, "İlk gelen top gol oldu. Gol yedikten sonra risk aldık. İkinci yarıda riskle birlikte bir gol daha yedik. Sonra oyunu domine ettik. Golü de bulduk ama istediğimizi alamadık. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız" diye konuştu. Biz puanı hak etmiştik ANTALYASPOR'UN genç futbolcusu Bünyamin Balcı, "Maça kötü başladık ve erken gol yedik. Erken gol gelince demoralize olduk ama toparladık. Pozisyonlar da yakaladık atamadık. Puanı hak etmiştik ama olmadı. Bundan sonraki maça bakacağız. Ersun hoca gelmesiyle güzel bir ivme yakaladık. 3-4 maçtır yenilmiyorduk. Bugün çok iyi oynamadık ama iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.
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Kaleye gelen top gol oldu
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