Lara’ya kıymayın

Antalya'da yıllardır kum hırsızları tarafından talan edilen dünyadaki ender kumullar arasında yer alan 'Lara Kumulları'nın ATV araçları tarafından tahrip edilmesi çevrecileri ayaklandırdı. Kayıp kıta olarak bilinen Atlantis'in Girit medeniyetinin sonunu getiren Santorini Volkan patlamasından ortaya çıkan ponza adında taşlara ev sahipliği yapan alanda yaşanan tahribatın hem kumullara hem de ağaç köklerine zarar verdiği bildirildi. ÇÖPLÜK OLDU

Ekolog ve Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, bölgenin 2. Derece Doğal SİT Alanı olduğunu söyledi. Kumulların çöplük gibi kullanıldığını turizmcilerin safari amaçlı ATV turlarının zarar verdiğini belirten Prof. Neyişçi, acil önlem alınmasını isteyerek, "ATV'ler kumulları yok ederken geniş tekerlerin verdiği tahribat ve izler görülüyor. Ayrıca bölgede bulunan 100 yıllık fıstık çamı türündeki ağaçların köklerini tahrip ediyor. Bölgede yaşanılan başı boşluk nedeniyle çöp manzaraları oluşuyor" dedi.

KUMDA YÜRÜYÜŞ EYLEMİ

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi üyeleri, ATV'lerin verdiği tahribata dikkat çekmek için bölgede çıplak ayaklı yürüyüş eylemi gerçekleştirdi. Şubenin 96'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle bölgede yürüyüş yaparak ağaçlarla kucaklaşan üyeler, bölgenin 'Terapi Ormanı' olması için talepte bulundu. Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, "Çıplak ayakla yürüdüğümüz zaman bağışıklık sisteminiz yüzde yüz gelişiyor. Stres atılıyor, kan basıncı düzeliyor, nabız normal hale geliyor. Bir sürü bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi özellikleri var. Fakat bu bölge pislikten geçilmiyor. Giriş çıkışı kontrol edilmeli. Düzenlemeler yapılarak turizme de kazandırılabilir" dedi.

TERAPİ ORMANI ÖNERİSİ

Dünyada nadir görünen özelliklere sahip olan Lara Kumulları ve ormanlarının hastalıklara karşı terapi özelliğine dikkat çeken Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, bu bölgenin terapi ormanı yapılması gerektiğini söyledi. Prof. Neyişçi, "Lara bölgesinden başlayarak Side'ye kadar uzanan 70 kilometrelik bölgedeki kum tepelerine parakende kumulları deniliyor. Bunlar çok ince kumullar ve son derece önemli bitki türleri de var. Sağlık bakımından son derece önemli o yüzden Terapi Park önerisinde bulunuyoruz. Çok özel kumlar ve tedavi edici özelliğe sahip. Özellikle cilt hastalıklarına karşı vücudumuzdaki tüm elektronları doğayla eşitleştiriyor. Zaten orası eski senelerden beri kum tedavisi olarak kullanılıyor. Talasoterapi alanı, yani deniz kumu, deniz suyu ve deniz rüzgarının tedavi ettirici özellikleri var" diye konuştu.