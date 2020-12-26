Öğle molası hedefi tuttu

KAMU kurumlarında çalışanların spor alışkanlığı kazanması ve pandemi döneminde öğlen arasını verimli geçirmeleri adına Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Dart Turnuvası'nda renkli görüntüler yaşandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının bahçesine kurulan dart platformlarında öğlen arası personeller turnuva yaptı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan personellere yönelik turnuvanın ilk atışını Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er yaptı.

PERSONELE ÖDÜL

Büyük rekabet yaşanan turnuvada dereceye giren personeller madalya ile ödüllendirildi. Spor yapmanın önemini belirten Milli Eğitim Müdürü Er, "Kurumumuz personellerine yönelik güzel bir faaliyet oldu. Spor hayatımızın her anında olmalı. Bu nedenden dolayı personelimize öğlen arası uyguladığımız bu spor faaliyeti önemli" dedi.