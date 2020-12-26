Şimşek nefes almıyor

Son oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 4 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor, onca puan kaybına rağmen bu haftada da liderliğini sürdürdü. Yeni Malatyaspor maçının ardından izin yapmayan turuncu yeşilli takım, Pazar günü oynayacağı Gazianhtep FK maçının hazırlıklarına başladı.

KAFİLE BUGÜN GAZİANTEP'E GİDİYOR

Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde gerçekleşti. Çalışmalarını dün de sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bugün havayoluyla Gaziantep'e giderek kampa girecek ve pazar günü saat 13.30'daki maç saatini beklemeye başlayacak.

BAKASETAS KART CEZALISI

Son haftalarda çok iyi çıkış yakalayan ve ligin formda ekiplerinden olan Gaziantep FK ile deplasmanda puan mücadelesi verecek olan turuncu yeşillilerde sarı kart cezalısı olan Bakasetas'ın forma giyemeyecek olması teknik ekibi düşündürüyor.

RAKİBE KARŞI HİÇ KAYBETMEDİ

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile oynadığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 1'de beraberliği bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor, rakibin filelerini 20 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü. Gaziantep FK 24 puanla ligin 4'ncü sırada yer alıyor.