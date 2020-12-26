Yanal: iyi bir takım olacağız

FRAPORT TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da, erken yedikleri golün, konsantrasyonlarını bozduğunu söyledi. Kırmızı beyazlı ekipte göreve geldikten sonra ikinci yenilgisini gören Yanal, "Oyunun başında erken bir gol ile karşılaştık ve bu gol konsantrasyonumuzu bozdu. Oyunun durduğu dakikada oyuna başlamak sorun olabiliyor. Yaptığımız çalışmalarda durumu anlatsak da yaşandığında ciddi sorunlar meydana getiriyor. Basit ve yapılmaması gereken hatalar oldu. Bugün sonuç beklediğimiz dışında oldu. Belki daha farklı olabilirdi. Çalışmaya devam edeceğiz. Bunları yapabilecek bir kadroya sahibiz. Biz iyi bir takım olacağız ve sonuca giden keyifli birtakım olarak ligin devamını getireceğiz" dedi.