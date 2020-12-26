Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Yanal: iyi bir takım olacağız

Yanal: iyi bir takım olacağız

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Yanal: iyi bir takım olacağız
FRAPORT TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da, erken yedikleri golün, konsantrasyonlarını bozduğunu söyledi. Kırmızı beyazlı ekipte göreve geldikten sonra ikinci yenilgisini gören Yanal, "Oyunun başında erken bir gol ile karşılaştık ve bu gol konsantrasyonumuzu bozdu. Oyunun durduğu dakikada oyuna başlamak sorun olabiliyor. Yaptığımız çalışmalarda durumu anlatsak da yaşandığında ciddi sorunlar meydana getiriyor. Basit ve yapılmaması gereken hatalar oldu. Bugün sonuç beklediğimiz dışında oldu. Belki daha farklı olabilirdi. Çalışmaya devam edeceğiz. Bunları yapabilecek bir kadroya sahibiz. Biz iyi bir takım olacağız ve sonuca giden keyifli birtakım olarak ligin devamını getireceğiz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yanal: iyi bir takım olacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA