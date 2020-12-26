Yine koca şiddeti

KOCA şiddeti dur durak bilmiyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 aylık hamile olan eşinin boğazına bıçak dayayarak tehdit edip yaraladığı iddia edilen koca yakalandı.

YAPTIĞINI HATIRLAMADI

Olay, önceki gece saat 21.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi 112. Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında tartışma çıkan M.Ö., 4 aylık hamile eşi M.A.'nın boğazına bıçak dayayarak tehdit etmeye başladı. Kavga seslerini duyan apartmandaki komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kocayı gözaltına alırken, yaşanan arbedede yaralanan M.A. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Genç kadının boynunda 10 santimlik çizik ile vücudunun çeşit morluklar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.Ö., sinir krizi geçirdiği için olayı hatırlamadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen M.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.