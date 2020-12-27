Acılı anneden ‘yalan’ feryadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 Haziran'da yaşanan ve 27 yaşındaki Ceylan Tutlu'nun ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili yargı süreci devam ediyor. Alkollü olarak kullandığı otomobille kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olan sürücü Ümit A., Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

MÜZİKLİ PAYLAŞIM

Duruşmaya kazada hayatını kaybeden Ceylan Tutlu'nun annesi Fatma Tutlu ve erkek kardeşi Zafer Tutlu da katıldı. Acılı anne Fatma Tutlu, sürücü Ümit A.'nın ilk ifadesinde ölüm olayı sonrası 2 gün boyunca kendisine gelemediğini söylemesine tepki gösterdi. Fatma Tutlu, "Sanık olaydan sonra 2 gün boyunca kendine gelmediğini söylemiş ise de yalan söylemektedir. Zira sosyal paylaşım sitelerinde olayın hemen ardından normal bir şekilde müzik çalarak paylaşımlarını gördüm" dedi.

PANİK ATAK GEREKÇESİ

Tutuksuz yargılandığı ilk duruşmada ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Ümit A. tahliyesini istedi. İlk duruşmada alkol aldığını kabul eden Ümit A., "Kazaya bilerek isteyerek sebebiyet vermedim. Panik atak rahatsızlığım bulunmaktadır. Bu sebeple çeşitli illerde acile gitmiştim. Acile gitmeme gerek kalmadan rahatlarım düşüncesi ile 2 veya 3 tane şişe bira almıştım ne kadar içtiğimi hatırlamıyorum" demişti. Mahkeme heyeti ise Ümit A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Ocak'a erteledi.