Akrep moral arıyor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen kırmızı beyazlılar, Hatayspor karşılaşması için ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı. Rizespor maçında forma giyen oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

277 DAKİKA SONRA KALESINDE GOL GÖRDÜ

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapatan Antalyaspor, bu serisini Rize'de kaybetti. Sırasıyla Ankaragücü, Sivasspor ve Kayserispor'a gol şansı vermeyen Akrep, 277 dakika sonra kalesinde gol gördü