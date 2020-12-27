Antalyaspor’a özel kokular

ANTALYA merkezli Rodolence Home'un Antalyaspor için ürettiği 'Toros' ve 'Akdeniz' esansı Antalyaspor Store mağazalarında satışa sunuldu. Esansların tanıtımı Antalya Stadyumu'nda bulunan Antalyaspor Store mağazasında yapıldı. Esansları üreten firmanın sahibi Fulya Sarman, şehre özgü 'Toros' ve 'Akdeniz' kokularını ürettiklerini söyledi. Tüm dünyada kokuların artık tedavi için kullanıldığını anlatan Sarman, "Antalyaspor ile işbirliği yaparak spor ve sağlığı buluşturmak istedik" dedi.

FUTBOLCULAR BEĞENDİ

ANTALYASPORLU futbolcu Doğukan Sinik, Antalyasporlu taraftarların takıma destek amaçlı bu esansları kullanmaları gerektiğini belirtti. Futbolcu Gökdeniz Bayrakdar ise Antalya'ya özel kokuların kentin takımının mağazalarında satılmasının önemli olduğu ifade etti. Özel bitkiler, kökler, çiçekler, ağaç kabukları ve reçinelerin toplanılıp bitkinin damıtılmasıyla elde edilen özel aromalar Antalyaspor taraftarlarının beğenisine sunuldu.