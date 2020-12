Dayanışma örneği

Koronavirüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan ve zor günler geçiren ihtiyaç sahibi aileler, bir taraftan devlet destekleri ile ayakta dururken, diğer taraftan hayırseverler de yaralara merhem oluyor. Yardım için kurulan sivil toplum kuruluşları, özellikle salgın dönemindeki faaliyetleriyle ön plana çıktı. Bunların başında ise Antalya Yardımlaşma Platformu geliyor.

ARACI OLUYORLAR

Sosyal medyayı etkin olarak kullanan platform, yurtiçi ve yurtdışındaki hayırseverlerin yardımlarına aracı olarak muhtaç ailelerin yüzlerini güldürüyor. Özellikle pandemi döneminde işsiz kalarak yaşamını sürdürmekte zorluk çeken ailelere maddi ve manevi destek veren platform üyelerine en büyük destek ise yurtdışında yaşayan hayırseverleden geliyor. 40 yıldır Almanya'da yaşayan gurbetçi Hakan Yiğit (49) de pandemi döneminde kendi vatanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi seçerken, her biri 500 lira değerindeki gıda kolileri, deterjan ve sıvı yağı kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kapı kapı dolaşılarak yardımların ulaştırıldığı ailelerin her birinin ise farklı hikayesi dikkat çekiyor. İlk etapta acil yardım bekleyen 10 aile belirlenirken içerisinde her aileye 2 ay yetecek temel gıda eşyaları bulunan 500 lira değerindeki koliler dağıtıldı. Bunun yanı sıra deterjan, sıvı yağ ve çocuklar için çikolata verildi. Toplamda 20 koli aynı gün içerisinde şehrin farklı bölgelerinde oturan ailelere ulaştırıldı.

HER EVDE FARKLI HİKAYE

1 yıl önce evleri yanan 2 şizofren oğlu ve 2 torunuyla birlikte Muratpaşa ilçesinde bodrum kattaki bir evde yaşayan Ayşe Zan'ın da yardım karşısında yüzü güldü. Eşinden ayrı yaşayan ve pandemi nedeniyle işsiz kalan 8 çocuk sahibi Kırgız Türk'ü anne Gülcan Usupbaeva da gıda yapılan gıda yardımı nedeniyle mutluluğunu dike getirdi. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağış ve sel nedeniyle evlerini su basarak eşyaları kullanılamaz hale gelen çiftin de yardım karşısında yüzü güldü. 4 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Uğur'un ailesi Ahmet ve Nurgül Kanat çiftçi pandemi döneminde gıda sıkıntısı yaşadıklarından dolayı yardım karşısında mutlu oldu. Kepez bölgesinde oturan ve pandemi nedeniyle inşaat işi bulamayan Şahabettin Karataş da biri kanser hastasıyla mücadele eden 7 çocuğuyla yaşıyor. İş bulamadığından dolayı evine bakmakta zorluk çeken baba, yardım edilen gıda kolileri karşısında duygulandı. Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan 3 çocuk annesi Nergiz Bektaş da çocuklarına verilen hediyeler ve gıda yardımı nedeniyle büyük mutluluk yaşadı.



GURBETÇİLER BÜYÜK VEFA GÖSTERİYOR



KORONAVIRÜS sebebiyle birçok ailenin mağduriyet yaşadığını söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu Kurucusu Halit Mert, "İnsanların iş hayatı, aile düzeni değişti fakat hayat her şeye rağmen devam ediyor. Özellikle yurtiçi ve yurtdışında yaşayan gönüllü hayırseverler, gıda, fatura, kira gibi ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için bizimle iletişime geçiyor. Biz de onların yardımlarını araştırıp, yerinde teyit edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kıyafet desteği, gıda yardımı, faturaların ödenmesi ve maddi destek verilmesine aracılık ediyoruz. Yurt dışında yaşayıp ülkesine bu şekilde vefa gösteren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Ailelerin yüzlerini güldürerek onlara umut oluyorlar" dedi. Hayırsever Hakan Yiğit, ailelere yarımları götürdüklerinde karşılaştığı manzaralardan etkilendiğini ve çok duygulandığını ifade etti. Yiğit, "Bu ailelere destek çıkmak mecburiyetindeyiz. Ben 10 yaşına kadar annenin ne olduğunu bilmiyordum. Almanya'ya gitmeden çok fakirlik yaşadım. Şimdi ise kendi vatanımdaki ihtiyaç sahiplerine elimden geldiğince yardımcı olmayı borç biliyorum" diye konuştu.