İlk hata son hata olabilir

ANTALYA'NIN Gazipaşa ve Muratpaşa ilçelerinde meydana gelen iki motosiklet kazasında, 2 kişi ağır yaralandı. Gazipaşa ilçesindeki kaza Milli Egemenlik Bulvarı'nda yaşandı. 07 NE 804 plakalı motosiklet sürücüsü Mesut Mercan, kavşakta dönmek üzere olan 07 UJ 513 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolünü kaybederek yola savrulan motosiklete, arkadan gelen Hasan Can idaresindeki 07 UL 558 plakalı otomobil çarptı.

SÜRÜKLENDİ

Otomobilin altına aldığı motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mesut Mercan (24), önce Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne, buradan da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı saniye saniye çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KASKI PARÇALANDI

Muratpaşa Çağlayan Mahallesi'nde ise Eren Sarıtaş'ın kullandığı 07 ABT 121 plakalı motosiklet, Mehmet Oruç'un kullandığı 07 YV 868 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında aşırı hızlı olduğu belirtilen motosiklet hurdaya dönerken, motosikletin çelik jantları bile parçalara ayrıldı. Kazada başındaki kask parçalanan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eren Sarıtaş'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Eren Sarıtaş, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sarıtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.