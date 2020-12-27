İnovasyon liginde ilk üçe girdik

TİCARET Bakanlığı katkısıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, 2012 yılından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen 'Türkiye İnovasyon Ligi 2019 KOBİ Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Bin 236 firma içerisinde Türkiye 3'üncüsü seçilen Antalyalı firma Göksu Global A.Ş. gurur kaynağı oldu.

ÜÇÜNCÜ SEÇİLDİ

Antalya MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Boğaçhan Göksu'nun sahibi olduğu Global A.Ş. firmasının bin 236 firma arasından ilk 3'e girmesi sevinç yarattı. Düzenlenen törenle ödülünü alan Göksu, "Türkiye için katma değerli ürünler üretmeye devam ederek daha çok markalaşacak ve ihracatımızı daha da büyüteceğiz. Bu ödül bizlere motivasyon gücü veriyor dedi" diye konuştu.