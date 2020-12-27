MASİAD’tan tarıma destek

ANTALYA Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MASİAD) tarafından ilçedeki tarım sektörünün gelişimi amacıyla yeni bir proje hayata geçirildi. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Organik Tarım bölümü için, 'Bağcılık ve Üzüm Yetiştiriciliği' dersinin uygulama alanı olarak telli terbiye sistemi uygulanmaya başlandı.

UYGULAMALI EĞİTİM

Bu kapsamda çukurlar kazılırken modern tarımı etkin kılmak adına hazırlanan proje MASİAD tarafından desteklendi. Manavgat tarımının modernleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen MASİAD yönetimi, üniversite öğrencilerinin tarımı toprağa dokunarak öğrenmelerini istediklerini belirtti.