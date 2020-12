Alanya ilçesinde polis ekipleri farklı tarihlerde 12 kişinin emekli etme, finansal yardım ve banka kredisi çekme- kapatma bahaneleriyle paralarının alınarak dolandırıldığını tespit etti. Olayı gerçekleştirenin M.E. (39) olduğu belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Toplamda 1 milyon TL dolandırdığı belirlenen M.E. Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste yakalandı. M.E. mahkemece tutuklandı.