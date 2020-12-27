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Paltoyla geldiler denize girdiler

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Paltoyla geldiler denize girdiler

ANTALYA'DA sıcak geçen kış, yabancı turistleri şaşırttı. Demre ilçesine gelen Rus turistler, önce kendileri için kutsal saydıkları Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından Çayağzı Limanı'ndan yatlarla Kekova turuna çıkan turistler turda önce yat üstünde Batık Kenti, ardından bugünkü adıyla Kaleköy'ü, tarihi adıyla Simena Antik Kenti'ni izledi.

DENİZ 20 DERECE
Turistleri taşıyan yat, Gökkaya Koyu'nda mola verdi. Yattaki bazı turistler, havanın 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğunu görünce kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Kekova'da kış mevsiminde denizde yüzdü.

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Paltoyla geldiler denize girdiler
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