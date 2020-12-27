Sahnelerden ustalığa

ANTALYA'NIN Aksu ilçesinde elektrik bobinaj işi yapan Ramazan Kale, çocukluğundan beri en büyük hayali müzik tutkusunu gerçekleştirebilmek için, emek verdiği ve geliştirdiği tezgahını kapatıp, hayalinin peşinden gitti. Albüm yapıp şarkısına klip çekince, halk konserleri ve açılışların aranan ismi oldu. İlk sahnesini Antalya'da bir gece kulübünde gerçekleştiren Kale, İstanbul, Bursa ve Antalya'da halk konserlerine çıktı.

ALTIN BİLEZİK

Müzik tutkusu yüzünden işini bırakıp hayallerinin peşinden koşan genç sanatçı, pandeminin ilk yasaklarına maruz kalınca, 'altın bileziğim' eski işi olan elektrik bobinajcılğa geri döndü. Sahneyi çok özlediğini anlatan Kale, "Yasaklar bitince, kaldığımız yerden devam edeceğim. Gitarım ve bestelerimle beraber sahneye çıkacağım zamanı bekliyorum" dedi. İlk şarkısına klip çekimini Antalya'da yapan Kale, 320 tane gün yüzü görmemiş bestesinin olduğunu dile getirdi.