Tarihi cami ayağa kaldırılsın

ANTALYA'NIN Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde bulunan Çingene Boğazı mevkiinde kayıtlarda adına rastlanmayan, ancak yaklaşık 800 yıl önce yapıldığı değerlendirilen camiinin büyük bir bölümü bakımsızlıktan yıkıldı. Bölge halkının, nesiller boyu kullanmasına rağmen son yıllarda bahçesinin yabani ot ve çöple kaplandığı, yer yer oluşan çökmeler dolayısıyla kullanılmaz hale gelen tarihi cami için Serik İlçe Müftülüğü harekete geçti.

RESTORASYON TALEBİ

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Serik Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü gibi ilgili kurumlara yazılı başvuru yapan Serik İlçe Müftülüğü, tarihi camiinin çevre temizliğinin yapılarak orijinal haline uygun restorasyon işleminin yapılmasını talep etti. Caminin ismi ve tarihiyle ilgili olarak da yerel ve ulusal tarihçilerin çalışma yapmasını isteyen Serik İlçe Müftüsü İbrahim Keser, "Ecdad yadigarı, eser kaybolmamalı. Göz göre göre tarihi bir eser yıkılarak bahçesi yaban otlarıyla doldurulmamalı" diye konuştu

GÖÇ YOLUNDA İBADET

Keser, cami için 2013 yılında resmi başvuru yaptıklarını hatırlatarak, "Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 1. Derecede Arkeolojik Sit sınırları içinde kaldığını ve korunması gereken kültürel varlıklar olarak tescilini yaptı. İnşallah yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlanacağını umut ediyoruz" dedi. Aşağıoba Muhtarı Mehmet Akın ise 700-800 yıl önce yapılan camiyi Yörüklerin göç sırasında ibadet için kullandıklarını anlattı.