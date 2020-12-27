Turizm yatırımı durmuyor

SANAYİ ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, bu yıl Türkiye'de konaklama sektörüne 127'si yeni yatırım olmak üzere 183 proje için 4.65 milyar TL yatırım teşviği sağlandı. Bu yatırımlarla 8 bin 809 kişiye istihdam oluşturulacak. Yenileme yapılan 56 otelde toplamda 10 bin oda ve 20 bin yatak yenilenecek.

ANTALYA İLK SIRADA

127 yeni otel yatırımları için 3,92 milyar TL bütçe ayrılırken, bu toplam içinde 32 adet 5 yıldızlı otellere ayrılan kısım da 2.28 milyar TL oldu. 11 aylık dönemde, yeni otellerin toplandığı merkezlerde başı yine Antalya çekti. Bütçe dağılımında Antalya yüzde 27 ile ilk sırada yer aldı. Antalya 21 yeni otel yatırımı ile öne çıktı.