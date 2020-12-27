Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, bugün deplasmanda son haftaların formda ekibi Gaziantep FK'ya konuk olacak. Ligde uzun süredir liderliğini sürdüren ancak son haftalarda başarısız sonuçlar elde eden ve rakipleri ile arasındaki puan farkını açma şansını kaybeden turuncu yeşilliler, zirvede var olma savaşı verecek.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Son 3 deplasman maçından puan çıkaramayan Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep karşısında bu şanssızlığını kırarak galibiyet almak istiyor. Y. Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da moraller bozuk. Süper Lig'de son 5 maçta sadece Beşiktaş karşısında kazanabilen Çağdaş Atan'ın öğrencileri, bu puan kayıplarına rağmen 27 puan ile lider konumda. Özellikle deplasman maçlarında da sorun yaşayan bir takım haline gelen Şimşekte maç öncesi en önemli eksik kart cezalısı olan Bakasetas. Sakat olan Ceyhun Gülselam kadroya yer almayacak.

12 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de son 12 maçı kaybetmeyen, son 3 karşılaşmada da galibiyet serisi yakalayan Gaziantep Futbol Kulübü, özellikle zorlu maçlarda elde ettiği galibiyetlerle ligin üst sıralarını zorluyor. Bu sezon ligdeki 2. yılını geçiren Gaziantep ekibi, topladığı puanlarla taraftarını sevindiriyor. Geride kalan 14 haftada hanesine 6'şar kez galibiyet ve beraberlik yazdıran, 1 haftayı da bay geçen kırmızı siyahlılar, 24 puana ulaştı. Lider Aytemiz Alanyaspor'u maç eksiğiyle 3 puan geriden 4. sırada takip eden Gaziantep FK, son dönemlerde elde ettiği galibiyetlerle üst sıralarda 'ben de varım' demeye başladı

. EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Özellikle aralık ayındaki sıkışık takvime rağmen performansını artıran Gaziantep temsilcisi, 12 maçlık yenilmezlik serisini 3 maçlık galibiyet serisiyle süsledi. Bu süreçte Medipol Başakşehir'i 2-1, Fenerbahçe'yi 3-1, Kasımpaşa'yı da 4- 0 yenen Güneydoğu ekibi, 8. hafta müsabakalarında da Beşiktaş'ı 3-1 yenmişti. Böylelikle zorlu maçların kazanan takımı haline gelen kırmızı- siyahlılar, 1 mağlubiyetle ligin en az yenilen takımı olurken, attığı 24 golle de dikkatleri çekiyor. Gaziantep FK'da eksik bulunmuyor