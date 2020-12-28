Alanya’da okul atağı

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi, okul yatırımları için fırsat oldu. Bu kapsamda Alanya Belediyesi, Mahmut Mahallesi'nde hayırsever Mahmut Erdemoğlu'nun desteğiyle ilkokul yapımı için çalışmalara başladı. 7 bin metrekare alan üzerine kurulacak 32 derslikli ilkokul, bin öğrenci kapasiteli olacak.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, hayırsever Mahmut Erdemoğlu ve Levent Uluçeçen inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Yücel, modern okulun yeni eğitim yılına hazır olacağını müjdeledi. Başkan Yücel, "Eğitime olan desteğimiz, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecek" dedi. Yücel eğitime destek veren hayırseverlere de teşekkür etti.Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bulunan Halıcı Orhan İlköğretim Okulu'nun bölgeye yetersiz geldiği bilgisi üzerine, bu bölgede de yeni eğitim yatırımı için düğmeye basıldı. Avsallar Mahallesi'ne giden Başkan Yücel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, okul yapılmasının istendiği araziyi yerinde inceledi. Başkan Yücel, "Avsallar Mahallesi'ne 20 derslikli yeni okulun temelini bir aksilik çıkmazsa 2021 yılında atma sözü veriyoruz" dedi.