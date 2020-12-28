Evinde güçlü

Süper Lig'de 15'inci hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Son oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasından puansız dönen kırmızı beyazlılar ile kendi evinde Trabzonspor'a mağlup olarak haftayı puansız kapatan A.Hatayspor galip gelerek bir önceki haftayı unutturmak istiyor.Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, seriyi uzatmak istiyor. Akrep, daha uzun bir iç saha galibiyet serisini en son 2016-2017 sezonunda 6 maçlık galibiyet serisi ile yakalamıştı. Antalyaspor basın sözcüsü Murat Süğlün de iç saha maçlarında yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Atakaş Hatayspor'a karşı zor bir maçın daha kendilerini beklediğini ifade eden Süğlün, "Kaliteli kadromuzla bu haftayı üç puanla kapatmayı planlıyoruz. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda daha rahat puan kazanıyoruz. Hatayspor'u da yenip, iç sahadaki galibiyet serimize devam etmeyi hedefliyoruz. Bu hafta ligde yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.FTA Antalyaspor bugünkü karşılaşmaya da birçok eksik oyuncusu nedeniyle yaralı çıkacak. Kırmızı beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Jean-Armel Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican ve Adis Jahovic forma giyemeyecek. Sarı kart cezaları bulunan Amilton Minervino ve Veysel Sarı da bugünkü karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kalacak.Konuk Atakaş Hatayspor ise Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir grafik çiziyor. 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlikle 21 puan toplayan ve 7'nci sırada bulunan. Akdeniz ekibinde sakat futbolcu bulunmuyor. Gökhan Karadeniz ise cezalı nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Atakaş Hatayspor, ilk 11'inin tamamı yabancı olarak sahaya çıkan tek takım olarak biliniyor.KONUK Hatayspor, Süper Lig'de deplasmanda en az gol atan takım görünümünde. Bugüne kadar oynadığı 6 deplasman maçında sadece 2 gol atıp 11 gol yiyen Hatayspor, buna rağmen attığı 2 gol ve 1-0'lık sonuçlarla 6 puan toplamayı başarmıştı. Antalyaspor ise bu sezon 15 golün 8'ini iç sahada 7'sini dış sahada kaydetti.FTA Antalyaspor ile A.Hatayspor arasındaki karşılaşmayı Ramazan Keleş yönetecek. Daha önce FTA Antalyaspor'un sadece 1 kez maçını yöneten Keleş ile Antalyaspor galibiyet yaşamıştı. Hatayspor ise Ramazan Keleş yönetiminde 4 maça çıktı ve bu maçların 3'ünü kazanıp 1'inde mağlup olmuştu.