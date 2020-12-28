Isparta 32’de istifa şoku

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca görevinden istifa etti. Karaca, istifa kararını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Şoke eden istifa kararının ardından takımın başına Çiğli Belediyespor'un eski çalıştırıcısı ve Isparta 32 Spor'da daha önce görev yapan Murat Gökhan Çelebi getirildi. Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, yaptığı açıklamada ayrılığın nedenlerini açıkladı. Yazgan, "Hakan Hoca ile bir süredir devam eden görüş ayrılıkları tüm ısrarlarımıza rağmen Hocanın istifa etmesiyle sonuçlanmıştır. Bu olaylar futbolda her zaman vardır. Ah vah yapacak durumumuz yok. Önümüze bakacağız. Kaybettiğimiz puanları tolere etmeye çalışacağız. Şu an grubumuzda 7. sıradayız. Devre arasında yapacağımız transferlerle hedefimiz inşallah şampiyonluk veya play off" diye konuştu.