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Kepez’den taş gibi tasarruf

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Kepez’den taş gibi tasarruf
ANTALYA Kepez Belediyesi, 2016'da Fen İşleri Müdürlüğü'nün makine parkı kazandırdığı mobil taş kırma makinesi konkasör ile yılda ortalama 388 bin ton yol yapım malzemesi üretiyor. Üretilen bu malzeme de sıcak asfalt, sathi asfalt, kaldırım ve yol yapım işlerinde kullanılarak, Kepez Belediyesinin kasasında her yıl 1 milyon TL kalması sağlanıyor.

KAZANÇ YILLIK 1 MİLYON LİRA
Her türlü inşaat atıkları, asfalt kırıkları ile hafriyat, taş kırma makinesinde, yeniden kullanıma kazandırılıyor. Çevre kirliliğinin azaltılmasına ciddi bir destek veriliyor. Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü, eski Dokuma Fabrikası arazisinin boş alanında bulunan hafriyatı işlemek için geçici olarak bölgeye getirilen mobil taş kırma makinesinin şantiyesini ziyaret eti. Çalışmayı 2016'da başlattıklarını anlatan Tütüncü, "Yılda 388 bin ton altyapı malzemesi üretiyor. Yıllık 1 milyon TL tasarruf sağlıyoruz. Ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz" dedi.
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Kepez’den taş gibi tasarruf
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