Kısıtlama fırsatı

Antalya'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının tadını yine turistler çıkardı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu şehirde turistler sahilleri tercih etti. Sahil bandında gezinti yapan turistlerin bazıları denize girerken, bazıları da balık tuttu. Çocukları ile gelenler ise plajın sakinliğini ailece çıkardı. Polis ekipleri ise sahilde gerçekleştirdikleri denetimlerle pasaport kontrolü yaptı.Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sunduğu sessizlik, dizi ekiplerini cezp etti. Çekimlerine 2 ay önce başlanan internet dizisi Keklik'in de çekimleri, kısıtlama sessizliği fırsat bilinerek Özgecan Arslan Parkı'nda devam etti. Yetkililerden özel izin alıp sahne çekimlerine başlayan 27 kişilik ekip, ilçeyi özel stüdyoları gibi kullanabildi.Kısıtlama ortamının ideal bir sessizlik yarattığını dile getiren Yönetmen Kazım Kural "Sahnelerin hepsini Fethiye içinde çekiyoruz. Biz Fethiye'nin hem doğal güzelliklerini hem de tarihi güzelliklerini de göstermek istiyoruz. Bizim için kısıtlama bir şans oldu. Daha önce arabaların ve insanların sesinden bazı sahneleri alamıyorduk. Pandemi bu anlamda bize yaradı" dedi. Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Hasan Kaplan ise "Yaklaşık 2 aydır çekim yapıyoruz. Üçüncü bölümü bitirmek üzereyiz" ifadelerini kullandı.