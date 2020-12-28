Liderlik elden gitti

Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan ve başarısını lig liderliği ile perçinleyen Aytemiz Alanyaspor'da kötü giriş Gaziantep deplasmanında da sürdü. Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını da kaybeden Alanyaspor, Gaziantep FK'ya 3-1 kaybetti. Şimşek üst üste aldığı puan kayıplarıyla lig liderliğini de kaybetti.Alanyaspor, Gaziantep yenilgisi ile deplasmandaki mağlubiyet serisi de 4 maça taşıdı. Turuncu yeşilli takım böylece Süper Lig tarihindeki en uzun seriyi de tekrarlamış oldu. Şimşek son olarak 2018 kasım ayında böyle bir yenilgi serisine imza atmıştı.9'uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Dicko, süratli bir şekilde rakiplerinden kurutularak ceza sahasına kadar girdi. Dicko'nun çektiği sert şutta top kaleci Marafona'nın ayaklarının altından geçerek ağlarla buluştu: 1-0. 12'nci dakikada gelişen Alanya atağında Efecan Karaca'nın ceza sahasının sağından gönderdiği ortada Babacar'ın şutu dışarı çıktı.16'ncı dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un içeri gönderdiği ortada Babacar'ın yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. 26'ncı dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasını giren Davidson'un şutu ağlara gitti: 1-1. 30'uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Dicko'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte bulunan Mirallas, kafa vuruşuyla topu kale önündeki Muhammet Demir'in önüne indirdi. Boş durumdaki Demir golü buldu: 2-1.61'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mirallas'ın pasında topu kontrol ederek ceza sahasına giren Maxim'in şutunda top filelerle buluştu: 3-1. 69'uncu dakikada kaleci Güray Vural'ın sol kanada gönderdiği uzun pas Tayfur Bingöl'e çarparak Maxim'in önünde kaldı. Maxim'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top Caulker'e çarparak kornere çıktı. 73'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında köşe vuruşunu kullanan Tzavellas'ın yaptığı ortaya Caulker vurdu, top, kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Caulker'ın ikinci kez yaptığı kafa vuruşunda top yine direğe çarptı, tehlikeyi savunma uzaklaştırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Gaziantep FK'nın 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.