Şehrin terası Kirazlıdere

ISPARTA manzarasının en güzel izlendiğin noktaların başında gelen ve şehrin terası olarak bilinen Kirazlıdere, belediyenin projesi ile hak ettiği değeri buluyor. Uzun yıllardır atıl vaziyette kalan bölgede sosyal tesis çalışması hayata geçerken, bölgeye ulaşım güzergahında da yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturuluyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde meclis üyeleriyle birlikte, 2.9 milyon liralık projeyle ilgili çalışmaları yerinde inceledi. Kirazlıdere Sosyal Tesisleri'nin belediye tarafından çalıştırılacağını belirten Başkan Başdeğirmen, "Burada çay, kahve, pasta ikramının yanında yemek olarak sadece Isparta'ya özgü olan şiş ve kıymalı-peynirli pide yapılacak" dedi. Yol üzerinde iki adet seyir terası oluşturulduğunu, bunlardan birisine şehri görecek büyük bir anfi yapılacağını kaydeden Başdeğirmen tesisin nisan ayında faaliyete geçeceğini açıkladı.