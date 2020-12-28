Antalya'da koronavirüs salgını nedeni ile devreye girmesi ertelenen ve şehir efsanesine dönen trafikte Elektronik Denetleme Sistemi'nde (EDS) yine son dakika sürprizi yaşandı. Daha önce 7 bin kameranın 2021 yılı başında aktif olacağı açıklanırken, sürenin dolmasına günler kala, Kanada'dan parça beklendiği ortaya çıktı. Şehir efsanesine dönen sistem yine hayal kırıklığı yarattı.Sistem içindeki bazı eksik parçaların Kanada'dan gelmesi ile birlikte sistemin devreye gireceği bildirildi. Parçaların gelmesinin beklenenden uzun sürdüğünü de belirten UKOME yetkilileri, "Şirket ile görüşmelerimiz sürüyor. Kur farkından kaynaklanan bazı hesaplamalar yapılıyor. Kanada'dan parçaların gelmesi ile birlikte sistem tam dereye girecek" dedi. Emniyet yetkilileri ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sistemi kendilerine devrettiği gün sistemin devreye gireceğini kaydetti. İl genelinde uygulanacak olan ve 110 milyon lira proje maliyetli EDS ve binadaki sistemin kurulumu 1.5 yıl sürdü. Kameraların Avrupa'daki en iyi sistem olduğu belirtilirken son 4 aydır ekiplerin 24 saat aralıksız şehir merkezinde test çalışması yaptığı vurgulandı. Testlerde en küçük bir aksaklık yaşanmadığı belirtildi. Gazipaşa'dan Kaş'a kurulan 7 bin kameralı sistemde, hız koridorları tamamlandı. Koronavirüs salgını nedeni ile devreye girmesi ertelenen Trafikte Elektronik Denetleme Sistemi'nin 2021 yılı başında aktif olmasının beklendiği bildirildi. Şu ana kadar yüzde 97'si tamamlanan ve geri kalan yüzde 3'lük bölümün ince rötuşların devam ettiği kaydedildi.Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik bölgeyi kapsayan EDS ile yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının minimuma indirilmesi de hedefleniyor. Aynı zamanda güzergahta meydana gelebilecek asayiş olayının önüne geçmeye destek verecek sistem ile bölgede araçlarla işlenen suçları plaka okuma sistemi anında tespit edecek.EDS binasının bir kısmı ise Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) olarak kullanılacak. Bölgesinde yaşanacak sel, doğal afet, yangın ve benzeri tüm olumsuzluklar tek elden bu merkezden yönetilecek. Antalya Elektronik Denetleme Sistemleri Merkezi, şehrin bir uçtan diğer uca gözü, kulağı ve merceği olacak.